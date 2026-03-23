Gabriel Rufián confiesa ser previsor "hasta la náusea": "La gente próxima a mí está harta del estado de nervios en el que entro"

Thais Villas ha visitado el Congreso de los Diputados para someter a sus señorías a sus preguntas. En esta ocasión, la reportera quiere saber si son previsores.

¿Son los diputados del Congreso previsores? Thais Villas ha visitado la Carrera de San Jerónimo para charlar sobre este asunto con sus señorías. El primero en someterse a las preguntas de la reportera es Félix Bolaños.

El ministro de la Presidencia cuenta a la reportera que él es "muy previsor, muy planificador y ordenado". "Un coñazo de tío", añade. "Una cosa un poco 'cucú'", apunta Villas. Bolaños, por ejemplo, suele hacerse listas "todos los días". "Si está en esa lista, eso se hace", expone.

Cuca Gamarra, por su parte, explica que le gustaría ser más organizada. La vicesecretaria general del Partido Popular cuenta que suele hacer ejercicios de memoria, "pero cada vez voy más a la lista".

Maribel Vaquero, portavoz del PNV, también suele recurrir a las listas. Confiesa que se le suelen olvidar "las cosas de casa". "Tenemos las tareas de casa muy repartidas", cuenta.

Gabriel Rufián confiesa que es previsor "hasta la náusea, hasta lo más asqueroso". "La gente muy próxima a mí está harta del estado de nervios en el que entro cuando tengo que coger un vuelo", explica. Rufián cuenta que hace tan solo una semana preparó al milímetro un viaje en el que tenía que coger un vuelo, pero se olvidó comprar los billetes.

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