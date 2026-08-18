El Intermedio anuncia su vuelta con El Gran Wyoming y su equipo convertidos en 'Los cazafantasmas'

Los colaboradores y el presentador del programa deben combatir a varios de los 'fantasmas' de la ultraderecha como Donald Trump, Javier Milei, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni o Santiago Abascal.

Después del parón veraniego, El Intermedio vuelve a las noches de laSexta. Y el anuncio se ha producido a través de un vídeo promocional en el que se puede ver a El Gran Wyoming y al equipo convertidos en 'Los cazafantasmas'.

Así, además de ver a Wyoming con el clásico mono marrón, junto a Sandra Sabatés, Dani Mateo, Andrea Ropero, Cristina Gallego, Thais Villas e Isma Juárez combatiendo a varios fantasmas con la forma de Javier Milei, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni o Santiago Abascal.

"Si te asusta lo que viene, llámalos a ellos", se anuncia. El presentador pide a sus compañeros un cargador para su disparador nuclear de protones, mientras que todos intentan cazar uno de los monstruos clásicos del film que, en este caso, tiene el rostro de Donald Trump.

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