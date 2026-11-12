Wyoming, a Ayuso tras llamar "basura" a los sindicatos: "Para ella la única conquista laboral es liarte con el de recursos humanos"

"Ya lo habéis oído, para Ayuso los sindicatos son una mafia y una basura con la que hay que acabar", destaca El Gran Wyoming, que le recuerda que los sindicatos "son los que defienden a los trabajadores".

Sandra Sabatés informa en el plató de El Intermedio de la "jornada de caos ferroviario". Y es que "el primer día de la huelga de maquinistas ha provocado el colapso en la red ferroviaria en gran parte del país, con especial incidencia en los Cercanías". Esta huelga para exigir mayores medidas de seguridad y mejoras laborales estaba convocada antes de la tragedia de Urda. Además, de no dar fruto estas negociaciones, los maquinistas volverán a hacer huelga.

Esta huelga se ha producido un día antes de la huelga general contra la crisis de la vivienda y el coste de la vida. Una huelga impulsada por el Sindicato de Inquilinas y a la que se han sumado los sindicatos mayoritarios. Además, Pedro Sánchez asegura que respeta la huelga y que "dice mucho" de España: "Este es un gran país". Tras escucharle, El Gran Wyoming destaca que "Sánchez podría ir a la huelga y no mover un dedo, como ha hecho con el tema de la vivienda los últimos ocho años".

Además, Wyoming confirma que esta huelga "dice mucho de España", de que "es un gran país y de que los precios de la vivienda son todavía más grandes". Por su parte, el PP tacha la huelga de política y critica la movilización afirmando que es contra ellos, "el verdadero partido de los currantes". Además, Wyoming no da crédito con las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado a los sindicatos y a la huelga definiéndoles como "basura".

"Ya lo habéis oído, para Ayuso los sindicatos son una mafia y una basura con la que hay que acabar", asegura Wyoming, que le recuerda que "son los que defienden a los trabajadores". Y es que el presentador de El Intermedio destaca que a la presidenta de la Comunidad de Madrid "lo único que le parece una conquista laboral digna es liarte con el de recursos humanos en la cena de Navidad". Por otro lado, Wyoming afirma que "Feijóo se ha vuelto loco con las promesas": "Ha presentado las 249 medidas de su programa electoral y a Ayuso le ha prometido recuperar lo del 'concebido no nacido' y a Vox, recuperar la prioridad nacional".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.