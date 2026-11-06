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Asesor de Seguridad Nacional

Trump asciende al principal ideólogo de la política migratoria, Stephen Miller, a jefe de Gabinete

¿Por qué es importante? En el historial de políticas defendidas por Miller se encuentran las deportaciones masivas, ampliar las competencias del ICE y el control de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

El recién nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller (izquierda). El recién nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller (izquierda).EFE/EPA/Aaron Schwartz / Pool

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca. "Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.

Miller sustituye así a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025 tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024. Wiles "quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!", declaró el presidente.

Wile, mientras, continuará trabajando para la formación. Se trata de uno de los primeros movimientos dentro del Gabinete tras el batacazo republicano en la 'midterms'.

¿Quién es Miller?

Miller, nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012. De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Miller ha sido uno de los principales ideólogos de buena parte de su agenda migratoria. Entre las políticas que ha impulsado se encuentran las deportaciones masivas de migrantes en situación irregular, el endurecimiento de los controles fronterizos y las restricciones al derecho de asilo. También ha defendido ampliar las competencias de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar las detenciones y expulsiones.

Además, su influencia va mucho más allá de la inmigración: también interviene en política exterior, seguridad nacional y comercio. Miller ha defendido que Estados Unidos debe hacerse con el control de Groenlandia, sin descartar el uso de la fuerza, y ha sostenido que las relaciones internacionales están regidas por "la fuerza, el poder y la capacidad de imponer condiciones".

La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años setenta en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso. Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.

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