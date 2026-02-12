Guillermo Fesser, sobre la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Ha generado un profundo debate en EEUU"

El periodista expone que, aunque Trump dijo que no iba a ver la actuación, "se tragó los 15 minutos de Bad Bunny en pantalla gigante en Mar-a-Lago".

Este domingo se ha celebrado en San Francisco la final de la Super Bowl. Bad Bunny fue el encargado de amenizar el medio tiempo del partido. Para conocer qué efectos ha generado el show en Estados Unidos, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser.

"No se habla de otra cosa", destaca el periodista. Guillermo indica que la actuación "del Conejo Malo en el Super Tazón" ha generado un profundo debate en Estados Unidos. Fesser cuenta que Donald Trump ha afirmado que la actuación fue "una aberración" y, aunque prometió que se iba a conectar al canal privado que puso Charlie Kirk, 'Turning Point USA', "se tragó los 15 minutos de Bad Bunny en pantalla gigante en Mar-a-Lago".

Fesser señala que Benito Antonio Martínez Ocasio ha conseguido "decir a la gente de EEUU que Puerto Rico existe y que es parte de EEUU". El periodista indica que hay tres millones de puertorriqueños viviendo en la isla, pero hay ocho millones de puertorriqueños que se han mudado al continente.

El artista, "en una expresión contraria a la represión de Trump contra la comunidad hispana, decidió suspender la gira por EEUU e hizo una gira de 31 conciertos consecutivos en Puerto Rico". El cantante consiguió recaudar 400 millones para la reconstrucción de la isla.

"El mensaje ha sido reivindicar, por tanto, también con una lluvia de nombres y de banderas, que ese término de América, que EEUU se ha apropiado para sí mismo, significa mucho más que un país en solitario y que representa a mucha más gente", indica Fesser.

El periodista destaca que Bad Bunny "se atrevió a contarlo en español, en su idioma". Como apunta el corresponsal, la Constitución de EEUU no reconoce ningún idioma oficial, "por mucho que la lengua inglesa sea predominante y la utilice el Gobierno".

"El Conejo Malo ha venido a demostrar es que el lenguaje de la música es universal", reflexiona Fesser. "Concluida la Super Bowl LX, quizá la única ocasión que los estadounidenses ven en su vida un número romano, el conejo malo ha logrado introducir una interrogación en la conversación de EEUU", indica.

Fesser expone que es "una vergüenza" que Puerto Rico "sea una colonia", algo que recuerda Naciones Unidas a Estados Unidos continuamente. Además, como destaca, la isla solo tiene un representante en el Congreso de EEUU "sin voz ni voto". "Estamos en el siglo XXI", concluye, "y eso es impresentable".

