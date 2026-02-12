Wyoming, tras saber que Trump le quiere "meter en la cárcel": "¿No puede ser de nuevo Abogados Cristianos?, ¡esos te meten un bulo no un misil!"

Cristina Gallego enseña a El Gran Wyoming el vídeo de un canal de Youtube que asegura que Donald Trump les está buscando para denunciarles y meterles en la cárcel por imitar a Melania: "¡Nos enchironan, Wyoming!".

Después de que El Gran Wyoming critique que Isabel Díaz Ayuso quiera darle una medalla a EEUU, Cristina Gallego aparece en el plató de El Intermedio para hacerle una petición al presentador. "¿Qué te importa a quién le dé Ayuso una medalla?, ¡deja de meterte con EEUU porque nos vas a meter a todos en un lío más gordo del que ya tenemos encima", pide Cristina Gallego, que comienza su irónico análisis en el plató pidiendo a Donald Trump que no les mate.

"Pero, ¿por qué nos va a matar Trump?, si todavía debe de estar impactado con el vídeo de Ayuso", afirma El Gran Wyoming, que destaca que "seguro que está pensando que eso sí que es un espectáculo latino, y no el de Bad Bunny en la Super Bowl".

Por su parte, Cristina Gallego explica que "el motivo por el que Donald Trump está muy cabreado con El Intermedio lo ha revelado un canal de noticias en Youtube". Según explica este canal de Youtube, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, "los españoles han hecho una parodia de Melania Trump y él ya les anda buscando para demandarlos y, si es posible, meterlos al bote en EEUU".

Cristina Gallego explica irónicamente a Wyoming que Trump les está buscando para meterles "en la cárcel": "¡Nos enchironan, Wyoming!, y todo por tu genial idea de traer a una imitadora de Melania". "O sea, ¿que Trump viene a por nosotros?", pregunta alucinado El Gran Wyoming, que responde irónicamente: "¿Y no podían ser los de siempre, Abogados Cristianos?, esos como mucho te meten bulos, no un misil nuclear".

"Eso lo que pasa cuando te ríes de la esposa del hombre más poderosa del mundo", asegura Cristina Gallego en el plató, donde Wyoming afirma que espera que "la cosa no vaya a más": "La parte buena es que el sketch era en castellano y Trump no lo entiendo, la parte mala es que era en castellano y Trump lo odia".

