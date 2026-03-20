Fesser, del "cabreo" de los votantes de Trump por la guerra de Irán: "Cuatro dólares el bidón de gasolina es una ruina"

Guillermo Fesser afirma que Donald Trump no usa la palabra guerra con Irán porque prometió a sus votantes que no metería a EEUU en más guerras absurdas y, esta, además, les ha subido el bidón de gasolina a cuatro dólares.

Guillermo Fesser afirma en el plató de El Intermedio que cree que Donald Trump "está entrando en pánico" con la guerra en Irán y "no sabe cómo salir de esta". Preguntado sobre si esta situación puede provocar una ruptura entre sus votantes, a los que dijo que no les iba a meter en ninguna guerra absurda, el periodista afirma que "llevan dos semanas diciendo que esto se llama de todas las maneras menos una guerra": "Porque si es una guerra no es justificable, así que es una misión especial".

Además, el corresponsal de EEUU explica que "Netanyahu ha dicho que tienen que meter tropas": "Claro, en ninguna guerra del mundo bombardeando desde el aire te haces con el control del país, lo destrozas, pero la gente sigue ahí metida". "EEUU tiene 2.000 marines en la zona pero Trump lo ha negado hasta ahora, pero a ver qué hace porque no es lo que siga él, es lo que diga Netanyahu", afirma el periodista.

Por todo ello, sus votantes "tienen que estar muy cabreados porque les ha dicho que hay mucho dinero para ellos, pero no lo hay". Y es que, según explica Fesser, "todo el dinero que cogió de Oriente Medio eran para las empresas de inteligencia artificial, todo el dinero que cogió del petróleo de Venezuela era para sus amigos de las petroleras americanas....".

Mientras, a sus votantes "les cuesta cuatro dólares el bidón de gasolina": "Recuerdo que los americanos son de pueblo y van en coche a todos lados, así que esos cuatro dólares son una ruina y se quieren hacer el harakiri".

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