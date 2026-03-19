"Van a destrozar su imagen pública": Guillermo Fesser, sobre la dimisión de Joe Kent, exdirector de Contraterrorismo

El corresponsal expone que el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos está siendo investigado por el FBI tras su dimisión, acusado de filtrar información.

Esta semana Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, sorprendía anunciando su dimisión. Este jueves se ha sabido que el FBI ha abierto una investigación contra él por filtraciones. Kent anunciaba su dimisión señalando que no podía apoyar la guerra en Irán y que esta se había iniciado por presiones de Israel. "¿Cómo puede afectar la dimisión de Joe Kent a la imagen de la administración?", plantea el Gran Wyoming al corresponsal Guillermo Fesser.

"Esto es una combinación entre mafia y secta", expone el periodista, "y el miedo te impide criticar". Fesser señala que Kent "ya está investigado por el FBI". Guillermo indica que lo que ha expuesto Kent es algo que también ha dicho, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán.

Este ha manifestado su estupefacción ante el último ataque contra Irán cuando, supuestamente, estaban a punto de llegar a un acuerdo de liberación nuclear. Esto habrá enfadado a Trump lo que ha llevado a que Kent sea investigado por el FBI. "Van a amargar su vida", señala Fesser, "pero, sobre todo, van a destrozar su imagen pública".

Fesser señala que Kent, en la entrevista, es preguntado por qué no han salido a la luz los vídeos que hay del hombre que le voló, supuestamente, una oreja a Donald Trump. "Este dice que en Washington está administración está controlando las teorías de la conspiración de una manera determinada", señala.

Kent, como explica el periodista, le ha contado al entrevistador que cuando preguntan, por ejemplo, por esos vídeos, la administración no responde. "Ante el silencio absoluto, la gente empieza a montarse teorías", indica Fesser, "exageraciones bestiales". "Cuando ya está todo exagerado, entonces salen a desmentir y a decir que es una exageración", añade. Pero, entonces, se vuelve a preguntar por los vídeos "y nunca se responde a la pregunta".

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