Fesser, de la actitud de Donald Trump con la guerra de Irán: "Creo que está entrando en pánico y no sabe cómo salir de esta"

Guillermo Fesser analiza la situación de Trump con la guerra en Irán: "Netanyahu le dijo que fuera para ahí y él ha ido y se ha metido en un lío que está entrando en pánico y no sabe cómo salir de esta".

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio la situación de EEUU con la guerra de Irán. "Donald Trump está jugando porque tiene una mentalidad de cinco años y se cree que la guerra es un videojuego", afirma el periodista en el vídeo que hay sobre estas líneas, donde explica: "Su amiguito Netanyahu le dijo que fuera para ahí que lo iban a pasar fenomenal y él ha ido y se ha metido en un lío".

"Creo que está entrando en pánico y no sabe cómo salir de esta", afirma Fesser, que reflexiona: "Ha mentido, ¿cómo le dice a todos los países del Golfo que engañó para meterles en la cumbre de paz?". "Les ha pedido una pasta a cambio de seguridad y ahora resulta que les están atacando", afirma Fesser, que explica "al de Catar le ha caído un bombazo de Irán en su tema del gas, que ha dicho que va a crear un agujero en la economía impresionante".

"El turismo se ha caído, las agencias de viaje se están quedando con cancelaciones", destaca el periodista, que insiste en que "el lío es enorme, además de los muertos y la gasolina".

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