Trump da un paso atrás y confiesa en privado que las políticas de deportación "fueron demasiado lejos"

Los detalles De acuerdo con 'Wall Street Journal', que cita a funcionarios bajo anonimato, el republicano ha pedido a sus asesores reducir el énfasis en el concepto de "deportación masiva" y priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido en privado que algunas de sus políticas de deportación masiva "fueron demasiado lejos", según el 'Wall Street Journal'. Trump ha pedido a sus asesores que prioricen la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales, preocupándose por el impacto político de operativos amplios. Este cambio coincide con la salida de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional, criticada por su gestión. Trump ha propuesto al senador Markwayne Mullin como su reemplazo, quien promete un enfoque más coordinado. La política de Trump enfrentó su límite en enero tras protestas en Minneapolis. Desde el 14 de febrero, el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional está suspendido, presionado por demócratas para reformar los controles sobre los agentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido en conversaciones privadas con su círculo cercano que algunas de sus políticas de deportación masiva, tan polémicas y criticadas, "fueron demasiado lejos". Así lo adelantaba este viernes el 'Wall Street Journal'.

De acuerdo con el diario, que cita a funcionarios bajo anonimato, el republicano ha pedido a sus asesores reducir el énfasis en el concepto de "deportación masiva" y priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales, en respuesta a preocupaciones sobre el impacto político de operativos amplios y altamente visibles en varias ciudades del país.

El giro se produce en medio de cambios en el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la salida de Kristi Noem, cuya gestión estuvo marcada por fuertes críticas por el endurecimiento de las redadas y episodios de violencia.

El estadounidense elogió a Noem por haber "servido bien" al país y obtener "numerosos y espectaculares resultados", y no dio explicaciones sobre el motivo concreto del cambio. No obstante, se trata de una maniobra relevante, ya que supone el primer cese de un miembro del gabinete en este segundo mandato de Trump.

De esta manera, Trump dijo que la exlíder del Departamento de Seguridad será "enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental, que anunciaremos el sábado en Doral, Florida".

Asimismo, el líder estadounidense ha propuesto como reemplazo al senador Markwayne Mullin, quien ha prometido un enfoque más coordinado con autoridades locales y se ha distanciado de algunas de las prácticas más controvertidas de su predecesora. Por su parte, Mullin asumirá el cargo a partir del 31 de marzo.

La política de Trump, de enviar miles de agentes migratorios a ciudades gobernadas por demócratas llegó a su límite en enero, cuando en Minneapolis, una operación masiva de control migratorio del servicio de control de fronteras y migración (ICE) derivó en protestas y en la muerte de dos civiles a manos de agentes federales.

Desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional quedó con su financiamiento suspendido, debido a que los demócratas en el Senado han presionado para buscar reformar los controles sobre los agentes y provocando una crisis en diferentes dependencias de la institución.

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