"Tenemos bingo": la reacción de Dani Mateo al ver a un portavoz de Vox comparar a los inmigrantes con los contagios de hantavirus

"Pedro Sánchez lleva meses metiendo ratas con diarrea en ese barco de Argentina", ironiza Dani Mateo, que analiza el polémico tuit de Samuel Vázquez, portavoz de Vox, acusando al Gobierno de usar la crisis del hantavirus como cortina de humo.

En la crisis sanitarias provocada por el crucero con un brote de hantavirus, en estos momentos de camino a Tenerife, la oposición ha aprovechado para atacar al Gobierno por su gestión.

Uno de los que más lejos ha ido ha sido Samuel Vázquez, expolicía y actual portavoz nacional de Vox para Inmigración y asuntos de Interior y Seguridad. En sus redes sociales, publicaba un mensaje en el que aseguraba que la crisis del hantavirus sería una cortina de humo del Gobierno "para tapar los apuñalamientos y violaciones diarias".

"El bueno de Samuel ha destapado que Pedro Sánchez lleva meses metiendo ratas con diarrea en ese barco de Argentina para tapar la extrema delincuencia que hay en España", ironiza Dani Mateo, que asegura que había una manera más fácil para ocultarlo, "pero no más disparatada".

Vázquez no se quedaba ahí y afirmaba que "hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días y sin ningún control barcos así a España".

"Tenemos bingo en Vox", comenta Dani, que señala que el portavoz "ha sido el primero de Vox en comparar a los inmigrantes con los enfermos del crucero". Por ello, considera que para el político de extrema derecha la solución es la misma: "Una devolución en caliente. A unos inmigrantes y a otros por tener 39 de fiebre".

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