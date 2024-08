Raúl Pérez se convirtió en Fernando Simón, el que fuera portavoz durante la pandemia de Covid. El 'médico y epidemiólogo' visitó El Intermedio cuatro años después de haber protagonizado decenas de ruedas de prensa para contar la última hora de la pandemia hace unos años.

'Simón' no pudo evitar rememorar esos momentos de fotos, cámaras y portadas. "No le voy a engañar", le confesó a Wyoming, "cuando te licencias en epidemiología pues tu sueños siempre es gestionar una pandemia, aunque sea un brote chiquitito de salmonella en un colegio, anda, pero claro yo jugué en la NBA de las epidemias, prácticamente soy el Michael Jordan maño".

El 'médico' explicó que actualmente tiene hobbies de divorciado, como escalar o hacer surf, "con la diferencia de que yo estoy casado". Además, no escondió su deseo de que volviese una pandemia. "Algo pequeñito, entiéndame". 'Fernando' no dudó en advertir al presentador de otras pandemias que estaban acechando.

La primera son los locales de uñas. "Son una epidemia y la mayoría son como la Covid... también tiene origen chino", afirmó. Otra de las pandemias que va a llegar es "el virus del horóscopo". "Todo el mundo con la matraca de qué signo eres, de qué ascendente... los que creen en el horóscopo son son gilip***** con ascendente tontoelculo".

También destacó una última epidemia: "La plaga de los podcast". "Todo el mundo está infectado, en mi bloque hasta el portero tiene uno de crecimiento personal". "Pero tranquilos porque tengo la solución para frenar la curva de contagios, aprovechar los palitos de las PCR y metéoslos en los oídos para no escuchar nada, pero hasta el fondo, como con la nariz. Si no os lloran los ojos no funciona".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.