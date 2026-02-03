Feli Velázquez, tras el acuerdo para revalorizar las pensiones: "Hemos luchado para poder tener una pensión digna"

Esta pensionista no dudo en exponer su indignación cuando el decreto ómnibus no fue aprobado en el Congreso debido a la negativa de Vox, Partido Popular y Junts per Catalunya.

Uno de los temas más destacados de este martes es el acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados para revalorizar las pensiones. Un decreto que la pasada semana no salía adelante debido a que estaba incluido en el decreto ómnibus junto a una moratoria para parar los desahucios.

Ese día, una mujer no dudó en manifestar su indignación en el Congreso desde la tribuna de invitados. Esta pensionista es Feli Velázquez, que ha charlado con Andrea Ropero sobre las pensiones o el escudo social.

Sobre la revalorización de las pensiones, Feli expone que está contenta. "50 euros son lo que son", indica, "pero para los pensionistas que necesitamos esos 50 euros, aunque sea poco". Velázquez señala que, en su opinión, "también es muy importante el hecho de que se hayan dado cuenta que somos pensionistas, no somos tontos".

"Sabemos cuándo lo que queremos es algo que es justo", concluye, "es de justicia porque hemos luchado, hemos trabajado y hemos cotizado para poder tener una pensión digna".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.