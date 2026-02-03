'Sor' Gallego da su opinión sobre la regularización: "No cambiaremos españoles por peruanos, para eso tenemos a los monaguillos"

La humorista y colaboradora de El Intermedio, Cristina Gallego se mete en la piel de 'Sor' Gallego para dar a conocer al público que opina la Iglesia española de la regularización de migrantes que ha propuesto el Ejecutivo.

'Sor' Cristina Gallego perteneciente la 'Congregación del Sagrado Pectoral de Santiago Abascal' visita El Intermedio para dar a conocer la posición de la Iglesia en torno a la regularización de migrantes que ha anunciado el Gobierno de España. Para ello, da paso a opinión del arzobispo de Oviedo, Jesús Sal.

El arzobispo recurre a un versículo de la biblia para dar su opinión: "Fui extranjero y me acogisteis (Mt25)". Sin embargo, después se pregunta a cuántos migrantes va a recibir España. "Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan", añade Jesús Sal en su mensaje.

Desde el plató, la 'hermana' Gallego señala que el arzobispo 'tiene razón'. "Efectivamente, hermanos, no todos caben. España tiene que tener derecho de admisión. Cómo no la va a tener si la tiene hasta el cielo con San Pedro de segurata" comenta la 'religiosa'.

Por otro lado, también destaca las palabras del sacerdote de Almería, Juan Manuel Góngora, que ha publicado un mensaje en sus redes sociales diciendo que la regularización de migrantes "es un trampantojo de los socialistas, con la finalidad, entre otras, de continuar el proceso de sustitución poblacional y censo electoral".

"Es lo más brillante que ha escrito nunca nadie apellidado Góngora en la 'Congregación del Sagrado Pectoral de Santiago", aplaude 'Sor' Cristina Gallego. "Plantemos cara al reemplazo de nuestra población", reivindica. "No cambiaremos españoles por peruanos para que gente pequeña haga el trabajo que nosotros no queremos hacer, para eso tenemos a los monaguillos", termina diciendo la 'hermana' Gallego.

