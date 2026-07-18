Un extranjero carga contra la "mentalidad" española sobre la vivienda: "Pensáis que todo el mundo tiene derecho a una vivienda en propiedad"

Un extranjero cuestiona la "mentalidad" española sobre tener una vivienda en propiedad en este reportaje de Thais Villas para El Intermedio.

La vivienda continúa siendo uno de los asuntos que más debate genera en el panorama político y social y así lo era también en 2024, el año de grabación de este reportaje de Thais Villas para El Intermedio. En una de las entregas de esta sección, llamada 'Hablando se enciende la gente', la reportera se pateó el centro de Madrid para conocer de primera mano la opinión de ciudadanos de distintas generaciones sobre el acceso a la vivienda y el elevado precio de los alquileres.

Entre los testimonios más llamativos, una mujer explicó cómo las dificultades para acceder a un alquiler condicionaron incluso una decisión personal: "Me casé porque no podía alquilar un piso. O te asocias con alguien o...".

Los jóvenes también pusieron el foco en el encarecimiento del mercado, especialmente en la capital. "El alquiler está muy caro y en Madrid muchísimo más", señalaban, antes de apuntar a una de las posibles causas del problema: "No es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que alguien, o una empresa, que pueda tener diez y que estén vacíos. Hay territorio desaprovechado. Los alquileres son baratos pero allí nadie quiere vivir porque no hay ni trabajo ni servicios".

El debate dio un giro cuando un hombre extranjero cuestionó lo que considera "la mentalidad" existente en España respecto a la vivienda en propiedad. "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos, te quite uno?", se preguntaba. En esa línea, consideraba que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener una vivienda en propiedad" y tampoco ase mostraba a favor de que "todo el mundo tenga una casa en propiedad".

Su planteamiento encontró rápidamente respuesta en otra de las participantes, una mujer que ha vivido toda su vida de alquiler y que expresó su preocupación por el futuro: "Estoy pagando 1.000 euros. Cuando me jubile y cobre bastante menos... ¿cómo lo hago?".

Frente a esa postura, otro joven reivindicó el acceso a la vivienda como un derecho fundamental: "La vivienda es algo tan básico que no es discutible".

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