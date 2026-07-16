Nerea Pérez de las Heras y la estrategia de Trump tras su lenguaje de niño de siete años: así conecta con la clase obrera y la generación Tik Tok

Nerea Pérez de las Heras analizaba en El Intermedio las claves del lenguaje simple, infantil y por momentos agresivo que utilizan tanto Donald Trump como la extrema derecha en su conjunto.

Nerea Pérez de las Heras llegaba a El Intermedio "alarmada" porque "estamos en manos de gente no solo muy peligrosa, también poco equipada para el lenguaje complejo y con matices y, por lo tanto, para el razonamiento. Imbécil, vamos".

Es el caso de Donald Trump, que "habla como un niño de siete años, y no como el niño de siete años más espabilado", apuntaba la colaboradora de El Intermedio, que después matizaba que en realidad el presidente de Estados Unidos habla como un niño de nueve años.

Así lo confirmaba un estudio que aplicaba una escala de nivel de expresión oral llamada Flesch-Kincaid y determinaba que Trump tenía el nivel más bajo de los últimos 15 presidentes, el equivalente a un niño de 4.º grado.

"Después de Bush ya tiene mérito" reaccionaba Wyoming. Para encontrar un presidente que hablara peor que Trump habría que remontarse hasta Herbert Hoover en 1929.

Al ver a Trump hablar de sus aliados y enemigos, o incluso atacar a una periodista con insultos que "juegan en la liga de gafotas o merluzo", Nerea afirmaba que "hasta Feijóo, cuando se le atasca y le sale una palabra esdrújula, habla mejor que él".

El odio a la intelectualidad como estrategia

Nerea opinaba que todo esto respondía a una estrategia que "además está funcionando en todas partes: odiar la intelectualidad, hacer alarde de no leer, asociar la ignorancia y la simpleza a una especie de nobleza e intentar conectar con esto con la clase trabajadora".

Mientras en España todavía quedan universidades públicas, en Estados Unidos los estudios superiores son inaccesibles porque las universidades son muy caras. En su primer mandato, Trump basó su campaña en explotar el odio a esas élites intelectuales para así presentarse como un aliado obrero, un hombre de la calle.

Lenguaje simple y agresivo para el Tik Tok

Un lenguaje muy simple, pero que también puede llegar a ser muy agresivo, que utiliza toda la extrema derecha y que responde a cómo las redes sociales han mermado nuestra capacidad de atención y nuestro sentido crítico, según Nerea.

Precisamente por eso, Nerea señalaba que, aunque las intervenciones de Trump son "tan largas que aburren a las ovejas, nunca sigue una idea más de un par de frases": "Le está hablando a cerebros acostumbrados a Tik Tok", concluye.

"Que el hombre más poderoso del mundo se exprese así envía el mensaje de que hay carta blanca universal para ser un zoquete", afirmaba Nerea, que comentaba que desarrollar un criterio propio implica "escuchar, leer, mantener una línea de pensamiento o varias un buen rato o ir de una conclusión a otra" .

Sin embargo, lo que estaba diciendo Trump es que "no hace falta nada de esto, solo la fuerza y tratar de débil y pijo a cualquiera que sepa leer".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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