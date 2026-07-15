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'Donald Trump' declara la 'guerra' a Pedro Sánchez al ritmo de Marta Sánchez: "Tú y yo vamos a la batalla, si no bombardearé España"

El Intermedio recupera esta imitación de Raúl Pérez en la que se transformaba en Donald Trump para versionar 'Soldados del amor' de Marta Sánchez y amenazaba a Pedro Sánchez por prohibirle el uso de las bases de Rota y Morón.

El Intermedio recupera esta imitación de Raúl Pérez en la que se transformaba en Donald Trump para versionar 'Soldados del amor' de Marta Sánchez y amenazaba a Pedro Sánchez por prohibirle el uso de las bases de Rota y Morón.

'Donald Trump', imitación de Raúl Pérez mediante, visitaba el plató de El Intermedio para amenazar a Pedro Sánchez después de que el Gobierno español se posicionara en contra de la guerra en Irán y prohibiera a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón.

El 'presidente' norteamericano enviaba a Sánchez una 'declaración de guerra' en forma de canción y se atrevía a versionar 'Soldados del amor' de Marta Sánchez.

"Tú y yo vamos a la batalla, si no bombardearé España", advertía 'Trump' mientras bailaba sus 'pasos prohibidos' y reclamaba Rota y Morón: "Dame mis bases fuck you mister Sánchez".

"Corred, tengo armas nucleares, vosotros solo un montón de bares", amenazaba el 'mandatario', que aseguraba que Sánchez "es un gallina" y "os va a subir la gasolina".

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