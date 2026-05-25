Afra Blanco, sobre el problema de la vivienda: "Quien levanta las ciudades es la clase trabajadora, a la que se está expulsando de sus barrios"

"Lo que necesita un turista es ese cocinero o ese camarero que le ponga la caña de la libertad, pero, coño, claro, ¿dónde va a vivir esa gente?", pregunta Afra Blanco Jon Echevarría, de NNGG.

Jon Echevarría defiende que el problema de la vivienda en España tiene que ver con que "no hay casas para la gente". "Me ha petado la cabeza", confiesa Afra Blanco al escuchar las declaraciones del miembro de Nuevas Generaciones del PP, al que responde tajante en este vídeo: "Entonces, si no hay casas para la gente, para quien no debe haber es para la especulación, ni para los fondos de inversión ni para los pisos turísticos".

Y es que la sindicalista afirma rotunda que "lo que necesita un turista son trabajadores del Metro, de seguridad, sanitarios, cocineros...". "Lo que necesita un turista es ese cocinero o ese camarero que le ponga la caña de la libertad, pero, coño, claro, ¿dónde va a vivir esa gente?", pregunta la sindicalista, que recuerda que en las ciudades como "Madrid, Málaga, Valencia... quien las levanta es la clase trabajadora a la que se le está expulsando de sus barrios".

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