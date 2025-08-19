Una excasera, contra la regulación del precio del alquiler: "No van a distinguir entre un fondo buitre y un pobre desgraciado como yo"

En esta edición de 'Hablando se enciende la gente", Thais Villas salía a las calles para conocer la opinión de los españoles acerca del problema de la vivienda.

"La Administración tiene que asumir su rol. El Estado tiene que ofrecer vivienda social que tiene que construir el Estado, que tiene que pagar el Estado, que tiene que solucionar el Estado, no un pobre desgraciado particular que se ha pasado la vida pagando una hipoteca para el día de mañana tener un colchoncito", comentaba con indignación una señora en este debate sobre la regulación de los precios del alquiler que Thais Villas llevó a las calles en una temporada pasada de El Intermedio.

"Ahora vienen y te dicen: 'No, el alquiler a 600 euros porque la gente no puede vivir'. Ostras, pues tampoco me parece", se quejaba.

La mujer, aseguraba, hablaba con conocimiento de causa. Ella misma había sido propietaria de varios pisos en Barcelona "para complementar la vejez el día de mañana" que había tenido alquilados. "Los he vendido porque me veo venir que van a poner topes y no van a distinguir entre un fondo buitre con 20.000 pisos y un pobre desgraciado como yo, que he currado como una negra", defendía.

Un joven apuntaba que la solución contra las prácticas de estos fondos buitre era, directamente, la expropiación. "Con unos límites, evidentemente. No creo que sea lo mismo una persona física que tiene dos o tres pisos que alguien o una empresa con más de diez pisos, que encima los tiene vacíos", explicaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.