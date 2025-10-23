Wyoming, tajante al consejero andaluz de Salud: "Lo que las mujeres esperan de usted no es cariño, sino una gestión eficiente"

El Gran Wyoming manda un mensaje a Antonio Sanz, consejero de Salud de Andalucía, tras sus palabras a las mujeres afectadas por los cribados: "Hay que tener sensibilidad, informarse bien antes de hablar y usar palabras adecuadas".

La gran polémica en las últimas horas ha girado en torno a la denuncia de la desaparición de los datos de los cribados de los cáncer de mama. El Servicio Andaluz de Salud ha reconocido a laSexta que sufrieron problemas para acceder a imágenes e informes de pruebas de esos cribados, aunque han negado que esto se debiera a ningún tipo de borrado o manipulación. Por su parte, desde Amama, han acusado a la Junta de manipular los historiales médicos de algunas pacientes asegurando que se están borrando informes de mamografías del portal online donde se suben los resultados.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha afirmado que no ha desaparecido nada y ha destacado que solo se debía a una caída informática: "Lamento esa incidencia de caída, pero el día anterior la tuvo Amazon o miren el concierto de La Oreja de Van Gogh que se cayó el sistema, también". Además, el consejero ha arremetido contra Amama: "Quien va a tener que dar explicaciones sobre la desaparición tendrá que ser quienes la denunciaban, porque, ¿dónde está la desaparición de las pruebas si ya está reactivado el sistema y hay acceso a todas las pruebas?".

El Gran Wyoming responde tajante al consejero: "Le veo muy subidito para estar metido en la mayor crisis que ha afectado a este Gobierno en Andalucía". "Lleva tres semanas dando palos de ciego, pero mostrándose muy flamenco, y quizá le venga bien porque cuando abandone el cargo va a tener a todos los andaluces dando palmas". Además, el consejero ni siquiera se acordaba del nombre de Amama mientras les pedía que dejaran de "intentar desprestigiar al sistema y a los profesionales".

Además, el consejero las ha llamado personas "mastectomizadas", algo que no ha gustado nada a Amma, que ha respondido tajante: "Si a estas alturas no sabe que nos llamamos Amama a lo mejor hay que pasar al siguiente consejero. A estas alturas se permite usar la palabra mastectomizada, que para nosotras es dolorosísimo". Tras escucharla, El Gran Wyoming reflexiona: "hay que tener un poco de sensibilidad, informarse bien antes de hablar y usar palabras adecuadas".

Lejos de encauzar la situación, Sanz la empeoraba mandando este mensaje a las mujeres afectadas: "Mando el máximo cariño, apoyo, respeto y solidaridad. Pertenezcan a la asociación que pertenezcan". Tras escucharle, El Gran Wyoming responde rotundo al consejero de Salud: "Lo que las mujeres esperan de usted no es cariño, sino una gestión eficiente. No creo que su cariño les vaya a servir de mucho".

