Una mujer, sobre el problema de la vivienda: "Topar el alquiler a 600 euros porque la gente no puede vivir, no me parece justo"

Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente', la sección en la que genera un debate entre los ciudadanos sobre los asuntos de más actualidad. Esta vez, el tema era el problema de la vivienda en España.

Al ser preguntada sobre esto, una mujer dejó claro que ella cree que "la administración tiene que asumir su rol". "El Estado tiene que poner vivienda social que tiene que construir, pagar y solucionar, no un pobre desgraciado particular que se ha pasado la puñetera vida pagando hipoteca para tener un rinconcito", destacó.

De esta forma, criticó que se limite el precio del alquiler. "Viene y te dice que, ahora, el alquiler a 600 euros porque la gente no puede vivir, tampoco me parece justo".

Un momento que aprovechó para aclarar que ella se vio obligada a vender las dos propiedades que tenía en alquiler en Barcelona ante la incertidumbre del mercado y sobre todo por el temor a no poder llegar a alquilarlos. "Los he vendido porque me veía venir esto que van a toparlo y no van a distinguir entre un fondo buitre que tiene 20.000 edificios vacíos y el pobre desgraciado como yo que he currado como una negra", declaró.

