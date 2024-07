En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber qué pasa con las herencias de los españoles: "¿Se hereda lo mismo en un barrio rico que en uno obrero?". Una mujer de barrio obrero confesó que lo único que había heredado eran "los juanetes" de su madre: "Yo heredado niños y juanetes". Por otro lado, otra mujer del mismo barrio que tiene cuatro hijos desveló qué era lo que les iba a dejar en herencia: "El pisito de Vallecas".

Todo lo contrario que en el barrio rico, donde una mujer explicó que ella tenía previsto dejar en herencia una piso para cada uno de sus cuatro hijos: "Tengo cuatro hijos, una propiedad para cada uno y lo que se pueda en dinero". Además, la vecina de barrio rico confesó que "el tema de las nueras joroba un poquito": "A las hijas las controlas, a las nueras no". Por su parte, una mujer de barrio obrero desveló a Thais Villas que esperaba no tener deudas que sus hijos pudieran heredar: "Con no dejar deudas me conformo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.