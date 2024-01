'Dora la conservadora' anuncia a su amigo 'Botas' que tiene una gran sorpresa para él. Se trata de una superaventura por España, cuya primera parada les lleva al Ayuntamiento de Mérida, donde "la cultura progre ha obligado al concejal de Vox Francisco Piñón a presentar su renuncia", dice, porque no le han dejado discutir en los plenos de algo que "afecta de lleno a Mérida, la unidad de España", expone.

'Botas' sugiere que posiblemente el ayuntamiento no sea el sitio para hablar de ello y esta le reprende y recuerda que ya quisieron "censurarle por alertar de las imposiciones del 'lobby queer', los Javis agenda".

La segunda parada del viaje les lleva a Palencia, donde el Gobierno de Castilla y León, de PP y Vox, ha prohibido un concierto de "niños rojeras", expresa, por la paz en Gaza. "¡Ya está bien de adoctrinar niños!", exclama, y enseña a 'Botas' la única canción sobre Gaza que, según ella, se debería cantar en los colegios. "En la Franja de Gaza son todos de Hamás, la defienden los progres para quedar guay".

Gerona es la última parada del recorrido. 'Dora' cuenta que, allí, la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, del partido Aliança Catalana, ha pedido que en las escuelas no se sirvan los menús halal, aquellos que solo tienen alimentos permitidos por la religión musulmana. Sin embargo, 'Botas' le aclara que esta petición no tiene sentido porque "no hay ningún colegio en Ripoll con opción de menú halal", ante lo que esta espeta: "No leas prensa manipuladora".