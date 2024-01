"Ataos bien los cordones", recomienda 'Dora la conservadora', interpretada por Cristina Gallego, antes de comenzar la aventura, cuya primera parada es Guadalajara. Allí, Vox ha tomado la decisión de invitar al rapero Rayden a no actuar en el festival Gigante después de que este cancelara un concierto en Alcalá de Henares porque no le gustaba que allí gobernasen PP y Vox, explica.

El viaje también tiene parada en Alicante, donde PP y Vox han acordado sacar adelante los Presupuestos de 2024 y han pactado "chupimedidas", dice, como una zona de bajas emisiones, aunque sin sanciones. Pero también han acordado crear una oficina antiaborto y un servicioantiokupas. Así que se muestra decidida a ayudar al Gobierno de la ciudad a montar una oficina antiokupas, para lo que identifica como necesario "un teléfono, un ariete y un calvo muy musculado".

La siguiente y última parada es Extremadura, donde Vox ha registrado unas enmiendas a los presupuestos de la comunidad en las que proponen ayudas para fomentar la natalidad y una partida para proteger la unidad nacional.

"Hay que proteger la unidad nacional, empezando por Extremadura, y no pasa nada porque tenga poca financiación, no hace falta mucho dinero para defender a España, por tres euritos tienes un billete de metro a Ferraz y una muñeca hinchable en Aliexpress", asegura. Además, destaca que pueden hacerse cosas gratis, como cantar la 'canción de la unidad nacional': "Extremadura ya no puede ni aguantar, porque los rojos y Puigdemonio, España se cargarán".