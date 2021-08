A principios de este año, Thais Villas salió a la calle para preguntar a los vecinos de un barrio rico y otro obrero por la cuestión del salario mínimo. En concreto, les preguntó acerca de cuál era, a su juicio, la cantidad que necesita una persona para poder vivir tranquila.

Una de las respuestas más llamativas fue la de una joven de un barrio rico, que afirmó que "la gente es conformista". "La gente quiere trabajar poco y cobrar mucho", aseveraba, añadiendo que "en esta vida hay que esforzarse más".

"Si llegas a los 50 y tienes un sueldo bajo es porque a lo mejor no te lo has montado bien de joven y no te has esforzado lo suficiente", añadía esta joven, cuya intervención puedes ver en el vídeo que ilustra esta noticia, junto a la respuesta de Thaus Villas.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.