La feria de turismo FITUR ha dado su pistoletazo de salida en Madrid. Cuatro presidentes autonómicos, Juan Moreno, de Andalucía, Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras, de Murcia, y Emiliano García-Page, de Castilla la Mancha, han podido verse juntos en un corrillo que ha captado la atención de todos los presentes. Dani Mateo se propone analizar en El Intermedio los momentos más llamativos de esta improvisada reunión.

El colaborador define de muy variadas formas al grupo formado: "Cuchipandi, los 'bros', son BFF, 'best friends of FITUR', y están dispuestos a protegerse los unos a los otros". A Mateo no le pasa desapercibido el comentario de Juanma Moreno a García-Page: "Saldremos a protegerte, no te preocupes", le decía el popular al socialista. "PSOE, si tocas a uno nos tocas a todos", afirma Dani.

Dani Mateo destaca también la broma de Carlos Mazón a García-Page: "No pasa nada, que luego te dan la amnistía". Tras escuchar el chascarrillo, el colaborador lanza una propuesta: "Este Mazón, es que es graciosísimo, deberían darle un programa en la tele o una plataforma entera, 'Mazón prime'".