Dani Mateo reacciona al insólito plan de Almeida de moverse con "aeronaves no tripuladas" por Madrid: "Es la NASA madrileña"

En este vídeo de El Intermedio, Dani Mateo analiza el último el anuncio del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre el futuro del transporte en la capital. El edil plantea que en diez años los madrileños podrían desplazarse en naves no tripuladas por el cielo.

Dani Mateo irrumpe en el plato de El Intermedio para analizar el curioso anuncio que ha dado hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre los planes de futuro que tiene para la ciudad en materia de transportes.

"Mientras que en vuestros puebluchos estáis ocupados con cosillas como 'mi president me ha sisado un bizum', en la capital del reino no están pensando en 2025, no… ya hay planes para 2025", comenta el colaborador, para después dar paso al vídeo de Almeida.

Según el edil madrileño, en 10 añoslos madrileños se podrán desplazar por la ciudad "mediante naves no tripuladas o aeronaves no tripuladas por el cielo de Madrid". "Hagamos realidad de manera más evidente que nunca aquello de 'Madrid al cielo o del cielo a Madrid", añade Almeida.

Un anuncio que ha conseguido emocionar a Dani Mateo: "Eso de 'Madrid al cielo' es como el eslogan de la NASA madrileña". Sin embargo, hay una pequeña cosa que le preocupa sobre el discurso de Almeida.

"Me preocupa lo de 'del cielo a Madrid' que suena a que para el segundo día uno de esos cacharros falla y se estampa con la Puerta del Sol", opina el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.