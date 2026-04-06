Dani Mateo pide a Pedro Sánchez que "relaje" con sus redes: "Desde que se abrió Tik Tok no hace más que contarnos sus mierdas"

Dani Mateo estalla en este vídeo por los vídeos que sube Pedro Sánchez a sus redes, desde sus paseos en bici por el bosque "que parece un hobbit" al recorrido por algunos objetos de su despacho que "parece que los vaya a poner en Wallapop".

Después de la forma en la que Pedro Sánchez anunciaba hoy que España llega prácticamente a los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, Dani Mateo tiene un mensaje para él: "Por favor, ya. Relaje con las redes sociales".

"Se supone que usted iba a ser el nuevo Kennedy y va para ser el nuevo Ibai", afirma el colaborador de El Intermedio, que considera que, desde que el presidente del Gobierno ha abierto su Tik Tok "no hace más que contarnos sus mierdas".

A Dani no le parece mal que nos muestre la Moncloa por dentro, pero el problema llega al ver sus paseos haciendo enduro por el bosque, pues según él "parece un hobbit".

El último vídeo de Pedro Sánchez en sus redes ha terminado por desconcertar a Dani, que lo define como "algo a mitad de camino entre un sketch de Pantomima Full y un anuncio de una tienda de souvenirs de Mojácar".

En él, el presidente muestra algunos de los objetos que tiene en su despacho, como una botella que le regaló un niño de Gaza o su colección de 'quijotes', además de mostrarse poniendo incienso. "Parece que lo vaya a poner en Wallapop", reacciona Mateo, que asegura que "alguien necesita desconectar, o que le desconecten el wifi".

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