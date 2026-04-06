Un hombre, sobre que España esté en la OTAN: "Da igual que estemos fuera que dentro si hay un tío que se cree dios"

¿Debería España quedarse en la OTAN o debería irse? Thais Villas abrió debate con los ciudadanos en este vídeo de Hablando se enciende la gente.

Hace unos programas de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con su sección de debate, 'Hablando se enciende la gente': "En mitad del lío internacional que se ha formado en el Golfo Pérsico, hemos decidido volver a los años 80 y hacer una pregunta vintage, '¿OTAN sí o no?'".

"Ya tenemos bastante con lo que tenemos como para mezclarnos en más problemas", afirmó una mujer, que pensaba que España debería irse de la OTAN. Por su parte, un hombre defendió que "la OTAN no crea conflicto". Sin embargo, un joven que no pensaba lo mismo y afirmó que se está viendo en la actualidad: "Israel nos está arrastrando con ellos".

Por su parte, otro joven defendió que "la OTAN es una entidad de cooperación internacional": "Otra cosa es que hablemos de cambiar el sentido o la dinámica interna de funcionamiento actual". Pero al grupo contrario a la OTAN este argumento no les convenció y señalaron que lo único que España percibe de la OTAN es "un gasto de dinero". "Lo único que veo es que nos cuesta dinero y, al final, ¿para qué?, ¿qué defensa tenemos?, ¿quién nos va a atacar?", preguntó un señor mayor, que explicó que él es de la época en la que ya se debatió "si OTAN sí o no".

"Pregúntale a Ucrania qué tal le hubiera ido si hubiera pertenecido a la OTAN", afirmó uno de los defensores de que España permanezca en ella en este vídeo, donde recordó que "Rusia atacó a Ucrania por la cara". Por último, un señor criticó que "venga un tío que se piensa que es dios y haga lo que se le pasa por los huevos", en referencia a Donald Trump. "A partir de ahí, lo demás no vale para nada", aseguró el hombre, que reflexionó: "Da igual que estemos fuera que dentro, nos va a pasar lo mismo".

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