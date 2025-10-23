Ahora

También sufrió bullying

Nidia Represa, psicóloga, sobre educar a los acosadores pasivos: "Si lo aceptan y discriminan a la víctima, puede afectar incluso más"

Andrea Ropero conversa con Nidia Represa, una psicóloga que a los 14 años sufrió acoso escolar. Ahora lidera un proyecto para ayudar a otras víctimas de bullying. En este vídeo habla de la importancia de educar al grupo y el papel de los docentes.

Andrea Ropero conversa con Nidia Represa, una psicóloga que a los 14 años sufrió acoso escolar. Ahora lidera un proyecto para ayudar a otras víctimas de bullying. En este vídeo habla de la importancia de educar al grupo y el papel de los docentes.

Mientras estudiaba la carrera de psicología, Nidia Represa decidió plasmar su terrible experiencia de acoso escolar en un libro: "Era como enfrentarme a mis demonios", afirma la psicóloga, que hoy en día dirige un proyecto para ayudar a otras víctimas de bullying.

En una entrevista con Andrea Ropero, la psicóloga defiende la importancia de que "algo se quede dentro del centro educativo para que las víctimas de acoso puedan generar confianza en los docentes", así como "canales a los que poder recurrir".

Nidia asegura en el vídeo sobre estas líneas que muchos de estos recursos ya existen, y cada vez más, pero "hay centros educativos y muchas familias que no saben que existen".

En sus charlas Nidia insiste en la necesidad no solo de ayudar a la víctima, sino también en educar al grupo. Especialmente a los acosadores pasivos, que "si lo aceptan y discriminan a la víctima, a veces puede afectar incluso más".

En lo que respecta a los docentes, indica que "si los adultos tampoco actúan en estas situaciones, están haciendo que la víctima se retroalimente de eso y piense que al final la culpa es suya".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU sanciona a las dos principales petroleras rusas por la "falta de compromiso" de Moscú para llegar a un acuerdo de paz: "Putin no ha sido honesto"
  2. Perdón, y ya: el consejero de Sanidad no aclara qué ha ocurrido ni a cuántas mujeres afecta el fallo en los cribados de cáncer de mama
  3. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  4. Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"
  5. Denuncian la discriminación de un cura a una joven con Síndrome de Down: no la ve "capacitada" para ser madrina en un bautizo
  6. Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Me moría de ganas por besarte en el cuello y abrazarte por la cintura"