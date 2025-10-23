Procesan al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual a una trabajadora del club

¿Qué ha pasado? Según relata la jueza en su auto ambos bajaron a los lavabos de una discoteca en la fiesta del ascenso a Primera del equipo y ahí habría penetrado "con fuerza" a la joven. El club ni tomó medidas ni activó el protocolo previsto para estos casos.

Una jueza de Barcelona ha procesado por un presunto delito de agresión sexual a Álvaro Aguado, exjugador RCD Espanyol, ante los indicios que existen de que violó a una empleada del club en el baño de una discoteca de la Ciudad Condal en junio de 2024. Todo habría sucedido en la fiesta del ascenso a Primera del equipo catalán.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha expuesto que el exjugador había ingerido alcohol y "apretó los pechos y puso su mano en la vagina" de la empleada del club. Afirma en el escrito que todo habría sido sin el consentimiento de la mujer, que también había bebido una cerveza y dos copas.

En un momento dado, ambos bajaron a los lavabos y se encerraron en un baño. Ahí, Aguado habría penetrado vaginalmente "y con fuerza" a la mujer, pidiendo ella que parar si éxito. Según el auto, el futbolista impidió que desde fuera se pudiera abrir la puerta.

Del mismo modo, él bajó la cabeza de ella hasta su zona genital, la cogió de atrás y la empujó hasta su pene practicándole sexo oral. Todo, sin preservativo.

La magistrada indica en el auto que la víctima ha presentado sintomatología compatible con un trastorno por estrés postraumático compatible con los hechos denunciados.

En cuanto a los hechos, el investigado ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, diciendo que era ella quien se abalanzaba sobre él y que se fue al lavabo porque no se encontraba bien. Según su testimonio, ella le siguió y cerró la puerta.

Según relata el propio jugador, fue ella quien se sentó en el retrete y le desabrochó los pantalones para practicar sexo oral. Luego, habría sido ella también quien se bajó los pantalones y quien se dio la vuelta para apoyarse en la pared mientras él la penetraba por detrás.

"Indicios suficientes"

La declaración de la víctima ha sido corroborada parcialmente por testigos, apunta la jueza, quien añade que hay "indicios suficientes" para dictar esta resolución. "Debe decirse que existen testificales que hablan de actitud provocadora de ella, que era quien tocaba a Álvaro Aguado", dice la magistrada.

Ante todo esto, la magistrada ha reconocido que hay "versiones contradictorias" sobre lo sucedido, aunque la denuncia está avalada por el informe forense, la documentación de la causa y parte de las testificales. La jueza indica que la joven "se ha mostrado sincera al relatar los hechos", de los que solo tiene "recuerdos" puntuales pero con "indicios suficientes" como para llevar a juicio al jugador.

Aguado está actualmente sin equipo tras su etapa en el Espanyol, club que no adoptó medidas contra él ni activó el protocolo previsto para estos casos. El jugador, de hecho, supo que le habían denunciado por violación por la propia entidad. La víctima, mientras, sí sigue trabajando para el equipo catalán.

