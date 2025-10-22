El expiloto Antolín González confiesa que mató a su padre de forma "accidental" tras años sufriendo "maltrato continuado"

La otra cara El joven de 23 años afirma que le asestó una puñalada en el cuello durante un forcejeo por una fuerte discusión.

Antolín González, ex promesa de la Fórmula 1, ha confesado haber matado a su padre en un incidente que califica como "accidental". El suceso ocurrió el 5 de julio en una nave industrial de la familia en Aranda de Duero, Burgos, durante una discusión en la que su padre empuñaba un cuchillo. Tras el forcejeo, el padre murió debido a una puñalada. Antolín huyó, pero fue detenido poco después y permanece en prisión preventiva. La familia ha defendido al joven, alegando que el fallecido había ejercido maltrato durante años. Antolín abandonó su carrera en automovilismo para cuidar de su madre.

Casi cuatro meses después, Antolín González, ex promesa de Fórmula 1 de 23 años, ha confesado que mató a su padre de una cuchillada e intentará llegar a un acuerdo con la Fiscalía para obtener una reducción de condena.

En su comparecencia celebrada este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero, ha admitido haber cometido el parricidio pero ha asegurado que fue "accidental".

Los hechos ocurrieron el pasado cinco de julio en una nave industrial regentada por la familia a las afueras de Aranda de Duero, en Burgos. Según ha declarado el acusado, tuvo una fuerte discusión con su padre, que empuñaba un arma blanca, y durante un forcejeo le asestó una puñalada en el cuello.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, el empresario, de 56 años, todavía estaba vivo, pero a los pocos minutos murió.

El presunto parricida huyó tras la agresión. La Policía le localizó rápidamente a unos kilómetros de la localidad, pero antes de eso se deshizo del arma del crimen, que todavía hoy siguen sin encontrar.

Fue detenido y lleva en prisión preventiva desde entonces.

Apoyo de su familia

Entonces, la familia emitió un comunicado en defensa del joven que decía que la víctima llevaba años ejerciendo un maltrato continuado hacia ellos con "denuncias previas, órdenes de alejamiento y una dinámica de violencia que se había agravado en las últimas semanas".

Afirmaban incluso que habían sufrido "amenazas explícitas hacia varios miembros de la familia". "Estas tres últimas semanas ya era muy intenso. Las amenazas eran diarias", declaró Ángel, entonces portavoz de la familia.

También explicaron que Antolín, que se proclamó subcampeón de F3 en 2018, abandonó el automovilismo y sus estudios hace cinco años para cuidar de su madre. Según contaron, quería ayudarla con el negocio familiar y evitar que estuviera sola y desprotegida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.