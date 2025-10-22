Dani Mateo reacciona al lapsus viral de Yolanda Díaz en el Senado: "Eso Rajoy te lo hubiese salvado en cero coma"

"Queda Gobierno de corrupción para rato". Con esta frase, fruto de un lapsus, Yolanda Díaz protagonizaba uno de los momentos más virales de esta semana en el Senado. La reacción de Dani Mateo, en este vídeo.

En las últimas horas, Yolanda Díaz se ha vuelto viral por un lapsus en el Senado donde decía que "queda Gobierno de corrupción para rato". "Algo que puedes decir gobierne quien gobierne", reacciona Iñaki Urrutia.

"Eso Rajoy te lo hubiese salvado en cero coma", comenta por su parte Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

El lapsus de la vicepresidenta del Gobierno también se ha comentado hoy en el Congreso de los Diputados, donde Alberto Núñez Feijóo intentaba usarlo para atacar a Pedro Sánchez.

Sin embargo, la estrategia le acababa viniendo de vuelta cuando el presidente le recordaba sus meteduras de pata al situar a Huelva en el Mediterráneo o con el año de publicación de la novela '1984' de George Orwell.

Sin embargo, Quique ve que a Sánchez "le ha vibrado el ojo porque no tenía muy claro que cuál era el año de '1984'".

