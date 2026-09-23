Dani Mateo lee un 'comunicado' de los 'buitres' contra los fondos buitre: "No queremos tener nada que ver con esta gentuza"

Dani Mateo lee el 'comunicado' de otro colectivo afectado por el desahucio de Maricarmen: los 'buitres', que se desmarcan de los fondos: "La forma que operan del mercado nos repugna, y eso que nuestra dieta es básicamente carne podrida".

El desahucio de Maricarmen en favor de un fondo buitre ha dejado otro 'colectivo afectado': el de los buitres, cuyo nombre ha quedado en entredicho por las prácticas especulativas de Urbagestión.

Por este motivo, Dani Mateo lee un comunicado de la 'Federación de Buitres de España' en la que expresan su "más absoluto rechazo" a la expresión 'fondo buitre'.

"Los buitres de España no queremos tener nada que ver con esta gentuza", afirman las aves, para las que "la forma que opera en el mercado inmobiliario nos repugna, y eso que nuestra dieta es básicamente carne podrida".

Por ello, muestran su rechazo de que se utilice su figura, así como la de cualquier otro animal, para definir a estos fondos: "Ni siquiera los cabrones merecen ser comparados con ellos", afirman.

Por último, mandan un mensaje a los fondos: "Como se os ocurra especular con nuestros nidos, os va a costar un ojo de la cara".

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