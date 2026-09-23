Ahora

Tras el desahucio de Maricarmen

Dani Mateo lee un 'comunicado' de los 'buitres' contra los fondos buitre: "No queremos tener nada que ver con esta gentuza"

Dani Mateo lee el 'comunicado' de otro colectivo afectado por el desahucio de Maricarmen: los 'buitres', que se desmarcan de los fondos: "La forma que operan del mercado nos repugna, y eso que nuestra dieta es básicamente carne podrida".

Dani Mateo lee el 'comunicado' de otro colectivo afectado por el desahucio de Maricarmen: los 'buitres', que se desmarcan de los fondos: "La forma que operan del mercado nos repugna, y eso que nuestra dieta es básicamente carne podrida".

El desahucio de Maricarmen en favor de un fondo buitre ha dejado otro 'colectivo afectado': el de los buitres, cuyo nombre ha quedado en entredicho por las prácticas especulativas de Urbagestión.

Por este motivo, Dani Mateo lee un comunicado de la 'Federación de Buitres de España' en la que expresan su "más absoluto rechazo" a la expresión 'fondo buitre'.

"Los buitres de España no queremos tener nada que ver con esta gentuza", afirman las aves, para las que "la forma que opera en el mercado inmobiliario nos repugna, y eso que nuestra dieta es básicamente carne podrida".

Por ello, muestran su rechazo de que se utilice su figura, así como la de cualquier otro animal, para definir a estos fondos: "Ni siquiera los cabrones merecen ser comparados con ellos", afirman.

Por último, mandan un mensaje a los fondos: "Como se os ocurra especular con nuestros nidos, os va a costar un ojo de la cara".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. España clama en la calle por el desahucio de Maricarmen: cargas en Madrid y gritos de "Ayuso, dimisión" frente al ático de la CAM
  2. Sánchez insiste en la necesidad de "una relación constructiva con Marruecos" y vuelve a reprochar la falta de solidaridad de algunos socios europeos
  3. Milei a lo Trump, una invitación al G20 para Putin y continuas críticas a un Israel genocida: segunda jornada de Asamblea General de la ONU
  4. Zapatero en sus dos cartas a Arabia Saudí sobre las joyas: "Ruego confirme la veracidad de los hechos"
  5. Ana Vázquez (PP) niega haber vaciado el spray pimienta en el Congreso tras precintarse varias salas por picores: "Si alguna mujer lo ha comprado, que no lo tire"
  6. Horas de cola en la calle para conseguir entradas de un concierto: Arde Bogotá trata de volver a este ritual contra las esperas virtuales