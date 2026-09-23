Wyoming responde a Ayuso tras el desahucio de Maricarmen: "Madrid es la casa de todos... los que pueden pagársela a un fondo buitre"

Ayuso asistía esta tarde a un acto en el que asegura que el día de hoy, donde se ha producido el desahucio de Maricarmen, ha sido "un día completo, de contrastes y emociones" y aseguraba que Madrid "es la casa de todos". Wyoming 'matiza' sus declaraciones.

Mientras se producía el dramático desahucio de Maricarmen y horas más tarde, miles de personas se manifestaban ante el polémico ático, Isabel Díaz Ayuso asistía a un acto en el que aseguraba que había tenido "un día completo".

"Soy muy afortunada", afirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, que añadía que hoy ha sido un día "de contrastes y emociones" y defendía que Madrid "es la casa de todos".

"Ella solo cree en la mano invisible que es el mercado, y también en la mano que firma la compra de los áticos", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de El Intermedio también aprovecha para responder a la regidora madrileña, a la que asegura que "Madrid es la casa de todos... los que se pueden permitir pagársela a un fondo buitre".

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