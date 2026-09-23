El 'briconsejo' de Sandra Sabatés a Antonio Tajani: "Aunque sea ministro de Exteriores, hay cosas que es mejor que no salgan nunca"

El político italiano ha decidido comparar a los diferentes partidos de derechas italianos con diferentes tipos de mujeres, señalando, por ejemplo, que las chicas serias son aquellas que llevan, por ejemplo, "la falda larga".

Sandra Sabatés y Cristina Gallego hacen su particular repaso de las machistadas de la semana en 'Bricomachistas'. Como cuenta Gallego, en el programa de este miércoles "vamos a aprender cómo se fabrica un machismo de andar por casa: basta con un hombre chapado a la antigua, una cuenta de Twitter y la frase 'cómo voy a ser machista si nací de una mujer y tengo hermanas'".

"Los pensamientos viejos es mejor convertirlos en serrín", señala su compañera. La presentadora advierte que si la gente escucha un sonido molesto "que os perfora el cerebro" es que todavía resuenan las declaraciones del juez David Mamán, titular de un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid, en un curso. Estas han provocado que el Consejo General del Poder Judicial la haya abierto un expediente disciplinario.

"Aseguró, entre otras lindezas, que las mujeres tienen ventajas para denunciar violencia de género, que le comen el coco a sus hijos, que se niegan a la custodia compartida y que van a la caza de la orden de protección", explica Sabatés. "Sabía que hoy igual teníamos que derribar algún muro, pero no sé si tenemos herramientas para el material del que está hecho el coco de este señor", comenta Cristina.

Gallego, por su parte, destaca las declaraciones del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, "en las que comparaba a los distintos partidos políticos de derechas italianos con distintos tipos de mujeres". Así, el italiano señalaba que, por ejemplo, la "chica seria" era aquella que lleva, por ejemplo, "la falda larga". El político ha tenido que disculparse por estas afirmaciones. "Un briconsejo, señor Tajani, aunque sea ministro de Exteriores quizá hay cositas que es mejor que no salgan nunca", añade Sandra.

Cristina indica que todavía existen hombres que culpan a las mujeres trabajadoras que se quedan embarazadas. "Es el caso del concejal socialista de La Palma, Manuel Garrido, que tuvo que dimitir después de criticar, entre bromas, que la concejala popular, Saray González, estuviera embarazada de otro político", explica.

"Lo tiene todo", afirma Sandra, "comentarios de cuñado, críticas a la maternidad y a la conciliación, infravaloración de los logros laborales de la mujer". "Es el kit completo del machismo", añade, "que es como un kit de primeros auxilios que, en vez de salvarte la vida, te hunde la carrera".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido