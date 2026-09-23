Wyoming, sobre el "homenaje" de Ana Vázquez a Tejero: "Solo le ha faltado decir: 'Se pongan colirio en los ojos, ¡coño!"

La diputada popular ha mostrado un espray de gas pimienta durante una intervención en el Congreso. Esto ha provocado que sea expulsada del hemiciclo ya que está prohibido acceder con armas al mismo.

Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, "la lía en el Congreso a cuenta de Ceuta", cuenta Sandra Sabatés. La presentadora de El Intermedio explica que la diputada ha mostrado un espray de gas pimienta "para denunciar la inseguridad que, según ella, sufren las menores ceutíes en estos momentos".

"Sí, es lo que parece", comenta el Gran Wyoming, "al primer partido de la oposición le ha parecido una gran idea que una de sus diputadas haya acudido al Congreso con un arma como esa". "¿Cuáles eran las descartadas?", plantea.

"¿Entrar con una ametralladora? No, porque hubiera pitado en el arco de seguridad", expone. "¿Tal vez con un lanzallamas?", añade, "Mejor que no porque con la laca que lleva Figaredo sale el Congreso ardiendo".

Wyoming afirma que Vázquez "le ha hecho un homenaje, de alguna manera, a Tejero" ya que es la segunda persona que ha entrado armada al Congreso. "Solo le ha faltado decir: '¡Quieto todo el mundo! Se pongan colirio en los ojos, ¡coño!", afirma.

Francina Armengol, presidenta del Congreso, decidía expulsar a la diputada popular de la sesión de control y le pedía que depositara el espray a su salida. "Teniendo en cuenta que iba armada, tendría que haberle dicho: 'Señora Vázquez, salga del hemiciclo con las manos en alto y donde pueda verlas. Nada de movimientos bruscos ni excusitas como que le espray era para hacer pollo a la pimienta en el airfryer'", concluye el presentador.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido