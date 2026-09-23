Dani Mateo reacciona a todo el "peloteo" a Pedro Sánchez en Nueva York: "No se veía tanto amor desde 'Tienes un email'"

El primer ministro británico, el cómico John Stewart y hasta el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han dedicado encendidos elogios a Pedro Sánchez, un "nivel de peloteo" que Dani Mateo analiza en este vídeo.

Pedro Sánchez continúa en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, donde el presidente del Gobierno ha tenido una apretada agenda de reuniones y entrevistas.

Dani Mateo alucina con el "nivel de peloteo" a Sánchez, al que según él "le pasa lo contrario que a cualquier equipo de fútbol, que juega mucho mejor fuera de casa". Algo que el colaborador de El Intermedio ve normal porque "en su campo le caen más pitadas que a Julián Álvarez".

El presidente del Gobierno paseó por Central Park con el primer ministro británico, Andy Burnham, con el que exhibieron muy buen rollo e intercambio de halagos.

"Solo les ha faltado ir vestidos de vaqueros", ironiza Wyoming, mientras que Dani Mateo afirma que "en Central Park estará prohibido el fútbol, pero está lleno de pelotas".

Por otro lado, Sánchez también fue entrevistado por John Stewart, que no dudó en alabar el físico de nuestro presidente, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alababa las medidas del Gobierno en la subida del salario mínimo o la defensa de Palestina. "No se veía tanto amor en Nueva York desde 'Tienes un email'", comenta Dani.

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