Wyoming, sobre la falta de apoyo de PP y Vox en torno al desahucio de Maricarmen: "¿Acaso ella no es prioridad nacional?"

El presentador de El Intermedio señala que, a pesar del gusto que tiene la derecha de este país por manifestarse, " me extraña es no haberlos visto en las concentraciones de apoyo".

El Gran Wyoming señala, en el arranca de El Intermedio, que hasta este miércoles "la imagen más bochornosa que había dado España era la restauración del Ecce homo". "Pero no", señala, "al final ha resultado ser una mujer de 87 años siendo desahuciada porque un fondo buitre la expulsa de la casa donde ha vivido toda su vida".

"Hay que hablar claro: no hay voluntad política para acabar con esta situación", sentencia el presentador. Wyoming indica que hace solo unos días, el Congreso de los Diputados tumbó una proposición de ley para que los fondos buitre no pudieran especular con la vivienda.

"El PSOE se abstuvo", indica el presentador. "Mención aparte merecen las derechas de este país", añade, "que hace unos meses que votaron en contra de prorrogar el decreto antidesahucios". PP y Vox votaron junto a Junts, "parecía que tenían posturas irreconciliables, pero el amor ha triunfado".

El presentador señala que viendo lo que le gustan a PP y Vox las manifestaciones, "lo que me extraña es no haberlos visto en las concentraciones de apoyo a Maricarmen". "Al fin y al cabo es una compatriota que han echado de su casa", expone, "¿acaso ella no es prioridad nacional?"

"Se les ve muy preocupados por los extranjeros que, supuestamente, vienen a robarnos el trabajo", afirma, "pero muy poco por las empresas, también extranjeras, que vienen a robarnos la vivienda". Wyoming señala que las comunidades y muchos ayuntamientos del PP "se niegan a aplicar la ley de vivienda de un ministerio que, por otra parte, se ha mostrado incapaz de revertir esta crisis".

"Duele especialmente ver como la señora Ayuso se paseaba este martes por un foro inmobiliario echando flores a empresas como la que hoy ha desahuciado a su conciudadana, madrileña, Maricarmen", critica.

Wyoming señala que lo único que se puede hacer es contar esta situación. "Es difícil sentirse orgulloso de este país", reflexiona. "Como decía Unamuno 'hay días en los que te duele España'", concluye, "y me temo que esto no se soluciona con un ibuprofeno, sino con leyes valientes contra la especulación inmobiliaria".

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