Ferreras, después de que Abascal haya cancelado su entrevista con Jordi Wild: "Es una jugada de riesgo para Vox"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona a la negativa del líder de Vox de acudir al podcast de Jordi Wild.

Santiago Abascal ha rechazado ir al podcast de Jordi Wild, algo que sí harán Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Vox ha explicado que han decidido que no acudirán (ni Abascal ni nadie de Vox) a ninguna entrevista más a la que no puedan llevar su cámara propia.

"Lo que están diciendo muchos youtubers y amigos de Wild es que a Abascal le han temblado las piernas", afirma Antonio García Ferreras, dando paso a un vídeo donde Abascal ofrece, en Antena 3, algunas explicaciones sobre por qué no acude a este podcast.

"Asumo las críticas y las consecuencias de mis decisiones, decisiones que tomo yo, personalmente, y mi equipo. No va a volver a ocurrir que nosotros no podamos meter una cámara a un programa que no se emite en directo (...) Ni soy un héroe después de La Revuelta ni soy un villano después de decidir no ir a esta entrevista. Hay que tener valentía para decidir no acudir a la entrevista de un youtuber tan importante", explica Abascal.

"Es una jugada de riesgo por parte de Vox suspender esta entrevista. Ahora mismo las palabras de Jordi Wild tienen una visualización de 26 millones de reproducciones", afirma Ferreras.

Y es que ha sido el propio Jordi Wild quien ha desmontado el discurso de Abascal en un vídeo publicado este miércoles, 11 de noviembre, por la tarde, después del plantón de Abascal.

Según Wild, desde Vox empezaron a imponerle exigencias inasumibles, como la de los derechos audiovisuales, algo que entiende como una falta de respeto a su trabajo. Además, Wild no tiene limitación de tiempo de emisión como sucede en una parrilla televisiva, y según el youtuber, estaba firmado en contrato por las dos partes que se emitiría íntegro.

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