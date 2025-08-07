Dani Mateo y Wyoming recuerdan el "ridículo" de Javier Arenas y Ruiz Gallardón en las elecciones de 1993

Los populares consideraban que el resultado de las elecciones no eran correctos debido a que, en las encuestas, el ganador era su canditado, José María Aznar, y no Felipe González.

Dani Mateo y el Gran Wyoming hacían un repaso de alguno de los bulos lanzados por el Partido Popular sobre posible amaño de elecciones en la sección 'Tu fraude me suena'. Dani Mateo anunciaba que el primer candidato a ganar el concurso era Alberto Núñez Feijóo.

Mateo señalaba que el líder popular se hizo eco de un rumor que comenzó a circular una semana antes de las elecciones de 2023 en el que se decía que alguien estaba retrasando el reparto del voto por correo para, así, no llegar a tiempo a las elecciones.

Feijóo, durante una intervención frente a la prensa, pedía a los carterso que trabajaran "mañana, tarde y noche" para repartir todos los votos. "Si por él fuera, los carteros trabajarían hasta de madrugada, ahora entiendo por qué se opone a la reducción de jornada laboral", afirmaba Mateo.

El segundo 'candidato' de 'Tu fraude me suena' era Esteban González Pons, que, durante elecciones de 2023, afirmaba creer que existía una trama de compra de votos por correo que implicaba "al PSOE o a sus socios".

"Bravo, no tenía pruebas pero tampoco dudas", exponía Dani Mateo. Y añadía: "Esto le pasa por escribir tantas novelas eróticas, que te acabas haciendo pajas mentales". "Es normal que pensara en eso", añadía Wyoming, "en el Partido Popular, durante muchos años, en Génova dinero y sobres iban siempre de la mano".

Los últimos candidatos de 'Tu fraude me suena' eran Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón. Este "dueto", en 1993, "lanzaron sospechas de pucherazo después de que Aznar perdiera unas elecciones en las que las encuestas le daban como ganador", explicaba Dani.

"Después de esto se les puso el pleno blanco", afirmaba Wyoming. Los datos que manejaba el PP, finalmente, no eran reales y confirmaban que habían perdido las elecciones. "Aznar no lo reconoció hasta queno recibió una llamada del rey", añadía el presentador de El Intermedio. "Don Juan Carlos volvió a salvar la democracia como en el 23F, aunque Arenas y Gallardón hicieron mucho más el ridiculo que Tejero sin necesidad de tricornio", concluía.

