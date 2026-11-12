Feijóo acusa a Sánchez de gastar "un billón de euros" y afirma que estudiará qué responsabilidad tiene si ha dejado "un pufo" en las cuentas públicas

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que va a solicitar un estudio a la Abogacía del Estado sobre el presidente del Gobierno por posible "falsedad en contabilidad pública". Además, ha justificado sus pactos con Vox para el Senado.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha visitado 'El Hormiguero' y ha asegurado que, de llegar a la presidencia, pedirá a la Abogacía del Estado investigar la posible responsabilidad penal de Pedro Sánchez si se demuestra que ha "falseado" las cuentas públicas. Feijóo critica que, sin Presupuestos Generales, Sánchez ha gastado un billón de euros sin aprobación parlamentaria. Además, ha mencionado precedentes como el déficit oculto de Zapatero. En cuanto a un posible pacto con Vox, Feijóo ha señalado que sería limitado, y ha destacado su intención de "resetear el país" para priorizar el bienestar de España.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, ha estado en 'El Hormiguero' para asegurar, entre otras cosas, que en caso de llegar a la Moncloa va a pedir a la Abogacía del Estado estudiar qué responsabilidad penal tendría Pedro Sánchez si se demuestra que ha dejado un "pufo" y que ha "falseado" las cuentas públicas.

Así se ha expresado el número uno de los de Génova, enfatizando que en más de tres años sin Presupuestos Generales el presidente del Gobierno "ha gastado un billón de euros" sin la autorización de las Cortes: "No sabemos en qué".

"Veremos cuál es la situación y los números reales. Contaremos a la gente la verdad", ha insistido el líder del Partido Popular.

En ese sentido, ha afirmado que va a pedir a la Abogacía del Estado que "estudie un supuesto": "En estos supuestos de falsedad en la contabilidad pública, qué tipo de responsabilidad penal se le puede exigir al político causante de esa falsedad".

Al respecto, ha añadido que José Luis Rodríguez Zapatero "ya mintió con un déficit oculto de 30.000 millones, más otros 30.000 que se debían a las eléctricas".

"Abascal no me ha pedido nada"

En el programa, cuando apenas quedan un par de semanas para las elecciones generales, Feijóo ha avanzado que su hipotético Gobierno será "sólido" y "con experiencia en gestión de la Administración General del Estado y sus empresas públicas".

Además, el líder del PP ha justificado el acuerdo que su partido ha sellado con Vox para mantener la mayoría absoluta en el Senado: "El señor Abascal a mí no me ha pedido nada. Ni ha salido en la conversación".

Feijóo, sobre eso, ha afirmado que en caso de ser "necesario" un pacto entre PP y Vox, "va a haber mucho menos que repartir": "Yo no voy a tener 22 ministros ni 700 asesores".

"Estoy convencido de que Vox va a tener el objetivo de que haya un cambio en España. Lo dice en todos los mítines y a mí también me lo ha dicho", ha afirmado.

El 'popular' ha insistido en la idea de "resetear el país": "Estamos en una situación de un precipicio y solo tengo un mandamiento. Por encima del PP y de su candidato solo está España. No hay más".

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