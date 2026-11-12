Ayuso no cesa en su ataque a los sindicatos tras la huelga general: "Persiguen a empresas, es patético. Aplican el terror sindical"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno de la Asamblea de Madrid

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue utilizando el término "mafia sindical" con CCOO y UGT. "Son tan violentos que intentan incomodar a través de un terror sindical para que España todavía se hunda un poquito más", critica.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso criticó duramente a la "mafia sindical" y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer a Comisiones Obreras y UGT con 600 millones de euros, además de colocar a sus allegados en empresas. Ayuso calificó la reciente huelga general como un "circo" que no defendía a los trabajadores, sino los privilegios de los sindicatos y su apoyo al Gobierno. Manuela Bergerot, de Más Madrid, respondió criticando a Ayuso por su desconocimiento del trabajo y acusándola de ser "apesebrada". Ayuso replicó que Bergerot está obsesionada con su vida personal y defendió su visión de libertad.

La huelga general celebrada este miércoles ha protagonizado el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la "mafia sindical" y ha acusado al Gobierno de dar a Comisiones Obreras y UGT "600 millones más desde que está Pedro Sánchez" en el Ejecutivo y de "colocar a amigos y parientes" de los sindicatos "en todas las empresas públicas y privadas".

"No vamos a hablar de la corrupción porque en total todo el mundo sabe lo que hay. Lo que queda claro es que el sanchismo todo lo que toca lo desguaza y lo desprestigia. Y cuando veamos a lo largo de los años cómo fue esta etapa tan negra para España, veremos que encima, además, hubo una huelga que también quedó desprestigiada, como los sindicatos", opina.

Para Ayuso, este miércoles hubo "violencia contra los trabajadores que legítimamente quisieron ir a sus puestos de trabajo y no secundar ese circo de la mafia sindical". Por los sindicatos, según la presidenta regional, "no defienden a los trabajadores; lo que hacen es defender sus privilegios y defender al Gobierno que garantiza esos privilegios". "Y esta huelga general ha sido su último servicio político a Pedro Sánchez antes de las elecciones", ha añadido.

"Resulta que el PSOE convoca las elecciones, el PSOE mueve estas huelgas, el PSOE manda a la policía, el PSOE controla la televisión pública y el PSOE se indigna en la televisión pública por todo", opina la 'popular'.

Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha acusado a Ayuso de no saber "lo que es trabajar". "Para apesebrada usted, señora Ayuso, que no está usted como para hablar de basura", añade. Ayuso ha contestado que Bergerot está "obsesionada" con su vida personal y le ha "recomendado que se compre su libro". "Resulta ahora mismo que nos vienen a dar lecciones de libertad ustedes, los tristes, que solo quieren un Madrid apagado, oscuro, agraviado y todo el mundo dirigido por ustedes", ha añadido.

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