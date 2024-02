Thais Villas se traslada hasta un barrio rico y uno obrero para saber cómo viven en cada uno el amor. La reportera quiere saber quién ha sido el amor de su vida o como se conocieron. Varias mujeres coinciden en que el amor de su vida son sus maridos excepto una chica que, ante la pregunta, le contesta a Thais que ha tenido "varios amores de su vida, en la vida hay muchos amores". Si debe elegir uno, la chica le contesta, entre risas, que se queda "con el padre de su hija porque está ahí al lado mirando".

En cuanto a dónde se conocieron, los lugares son variados. Una mujer de barrio obrero le cuenta a Thais que conoció a su marido "en un pub". Otra, de barrio rico, le cuenta que se conocieron en el comedor universitario: "Yo era alumna y él profesor, aunque no era alumna suya". Otra chica de barrio obrero le cuenta que conoció a su pareja en una discoteca. Le explica que llevan 12 años juntos, algo que hace exclamar a la reportera: "¡Eso es mucho para una discoteca, que la gente ahora no dura nada!". Otra mujer de barrio rico conoció a su marido en un lugar más exótico: en un avión. "El trayecto era de Caracas a Londres". La reportera se interesa por cómo surgió el amor: "Él me buscó después", responde la mujer.

Una mujer de barrio obrero también tiene una historia curiosa sobre el amor de su vida: "Él estaba casado en su país y dejó de ser el amor de vida". "Era peruano y yo española, fíjate si está lejos Perú, como para saber nada", añade. Sobre cómo se conocieron, le cuenta a Thais que él la perseguía por el barrio cuando ella llevaba al colegio a su hija. "Él me cantaba la canción de 'La Flaca' y era muy bonito aquello", cuenta la mujer, "caí como una gilipollas, caí de boca, perdí los dientes y todo", concluye.