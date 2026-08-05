Guillermo Fesser sentencia a Trump: "Sus mensajes cada vez son más inconexos, incoherentes y profanos"

El corresponsal explicaba que los demócratas habían presentado una proposición de ley para establecer una comisión que evalúe la capacidad mental del presidente.

Guillermo Fesser conectaba con El Intermedio para analizar las últimas noticias sobre Estados Unidos. Como exponía Sandra Sabatés, cada vez más voces cuestionaban la salud mental de Donald Trump. El periodista indicaba que los mensajes del presidente estadounidense "cada vez son más inconexos, incoherentes y más profanos".

"Está dándose cuenta de que sus tácticas de bully ya no funcionan", añadía, "no funcionan con Irán, que no cierra el estrecho, no funcionan con el papa, que le contesta, ni con Europa, que le ha dicho que nanay de la China con ayudarle en esta guerra".

Fesser indicaba que Jamie Raskin, miembro del partido demócrata, "introdujo una proposición de ley para establecer una comisión que evalúe la capacidad mental del presidente" debido a su preocupación por la seguridad nacional.

"Los republicanos, en público, no han dicho nada", indicaba el periodista, "pero, en privado, no salen de su asombro". "Trump se ha pasado de rosca con sus amenazas de matón, prometiendo crímenes de guerra, él lo sabe y, por eso, teme que sus locas consignas no las sigan la gente que le rodean y, por eso, ha prometido el perdón presidencial a todos los que trabajen a 200 metros alrededor de la Casa Blanca cuando él se marche".

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