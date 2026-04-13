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Trump arremete contra el papa León XIV por ser "débil" tras sus críticas por los conflictos en Irán y Venezuela: "Debería dejar de complacer a la izquierda radical"

¿Qué ha dicho? "El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", ha escrito el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

Imágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald TrumpImágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald TrumpAgencia EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra el papa León XIV y ha dicho que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le ha instado a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", ha escrito el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", ha declarado. Asimismo, Trump ha sugerido que León XIV fue elegido papa "porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar" con el republicano, y le insta a "estar agradecido".

"León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", ha dicho el presidente, entre otras cosas. "Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, su lema de campaña). Él lo entiende, y León no", ha apostillado.

En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, ha lamentado guerras como la de Irán y ha instado a "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Este sábado, en el Vaticano, instó a los gobernantes del mundo a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación", y aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EEUU e Irán en Pakistán.

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