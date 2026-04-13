La última provocación de Trump en plena escalada bélica: publica una imagen en la que se convierte en un aparente Jesucristo sanador

Imagen realizada con IA en la que Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo

Los detalles El presidente estadounidense ha compartido una imagen en su red social Truth en la que aparece encarnando a la figura de Jesucristo rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando. En el fondo de la imagen aparece la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la estatua de la libertad y varias edificios y monumentos icónicos en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se representa como Jesucristo sanando a un enfermo. En la imagen, compartida en su red Truth, aparece rodeado de militares, sanitarios y una mujer rezando, con la bandera estadounidense y la estatua de la libertad al fondo. Esta publicación ocurrió tras criticar al papa León XIV, calificándolo de "débil en política exterior". Además, Trump compartió otra imagen de un rascacielos en la Luna, aludiendo al reciente éxito de la misión Artemis II de la NASA, que exploró la órbita lunar.

Un Jesucristo sanador. Así es como se ve el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este domingo ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

En la imagen, que el presidente estadounidense subió en su red social Truth, también aparece rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando. En el fondo de la imagen aparece la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la estatua de la libertad y varias edificios y monumentos icónicos en Estados Unidos.

Imagen realizada con IA en la que Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo

La publicación se produce horas después de que Trump arremetiera contra el papa León XIV y dijera que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

Trump publicó otra imagen en su red la pasada noche en la que se ve una nueva creación aparentemente realizada con inteligencia artificial con una de sus característicos rascacielos pero edificado sobre la Luna y con forma de cohete.

Imagen realizada con IA con una de los característicos rascacielos de Trump pero edificado sobre la Luna y con forma de cohete

Con esta imagen parece que el mandatario estadounidense alude al exitoso reciente viaje de la nave Orion, fabricada para la Nasa por Lockheed Martin Space Systems, que ha realizado una misión alrededor de la Luna para lograr fotografías de la cara oculta del satélite. La misión del Artemis II culminó el pasado viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.