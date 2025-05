Cristina Gallego, sobre el pregón machista del cura de Alcantarilla: "El papa es sucesor de San Pedro y él de San Pedro Picapiedra"

Más allá del cónclave y la elección de Robert Francis Prevost como el papa León XIV, la otra noticia eclesiástica de la semana la protagoniza el "cura más retrógrado de toda la Iglesia", que según Cristina Gallego es Pedro César Carrillo Martínez. "Si el papa es el sucesor de San Pedro, él lo es de San Pedro Picapiedra", afirma.

El sacerdote arrancó su pregón en las fiestas de Alcantarilla, en Murcia, cargando contra el feminismo las "ideologías de género" que, según él, dejan "un pueblo enfermo". Como solución, Cristina propone a Carrillo hacerse un "torniquete inverso", o "aflojarse el alzacuellos para que le llegue la sangre a la cabeza".

El cura no se quedaba ahí y también atacó duramente el aborto y la eutanasia, que comparaba con el asesinato. Sin embargo, Cristina se lo aclara: "La eutanasia es un derecho que una persona puede ejercer y el asesinato, un delito".

Para Carrillo, la píldora anticonceptiva ha sido la culpable de todos los males del mundo. "Creíamos que el demonio era una criatura con cuernos y rabo, pero es un blíster con 21 pastillas de estrógeno y 7 de placebo", ironiza la colaboradora de El Intermedio.

Carrillo además defendía a la virgen María como modelo de mujer porque "deja a su marido la toma de decisiones" y "guarda silencio". "Ni siquiera la virgen María era así, o es que no se acuerda que era más protagonista que su marido", reflexiona Cristina, que recomienda al sacerdote que no haga más pregones y dé las misas en latín: "Serán más acordes con sus ideas y no las entenderemos".