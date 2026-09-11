Miles de personas marchan en Barcelona por la Diada con cargas policiales para evitar el choque entre neonazis y antifascistas

Los detalles La marcha más concurrida ha sido la de ANC, que en la ciudad condal ha congregado a unas 45.000 personas según la Guardia Urbana.

Miles de personas participaron en las manifestaciones por la Diada de Cataluña, que concluyeron con altercados y contenedores quemados en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra intervinieron para evitar enfrentamientos entre manifestantes neonazis y antifascistas, desplegando un dispositivo de seguridad en la plaza Mossèn Jacint Verdaguer. La concentración convocada por Núcleo Nacional reunió a 70 personas, mientras que la antifascista congregó a 1.500. Paralelamente, la Assemblea Nacional Catalana organizó una triple manifestación en Barcelona, Girona y Amposta, con una asistencia total de 57.000 personas. En Barcelona, la Esquerra Independentista reunió a entre 1.100 y 8.000 personas, según diferentes fuentes, en una marcha por la independencia y otras causas sociales.

Miles de personas han participado este viernes en las manifestaciones por la Diada de Cataluña, en una jornada que ha terminado con algunos altercados y contenedores quemados en la ciudad condal.

Durante la tarde, los Mossos d'Esquadra han tenido que trabajar para evitar un enfrentamiento directo entre los manifestantes neonazis y antifascistas, y han cargado en varias ocasiones en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona.

La organización ultra Núcleo Nacional había convocado una concentración con el lema "Catalanidad es Hispanidad" ante el monumento a Verdaguer, hasta donde se han desplazado un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

Según la Guardia Urbana, la manifestación antifascista ha congregado a unas 1.500 personas, mientras que la de Núcleo Nacional apenas ha contado con unas 70 personas.

Según han informado fuentes de los Mossos, la policía catalana ha establecido en el entorno de la plaza un importante dispositivo "para garantizar la seguridad de dos movilizaciones de carácter antagónico y evitar incidentes entre los diferentes grupos presentes en la zona".

Durante la tarde, han indicado las mismas fuentes, "diversos grupos de manifestantes han intentado acceder al entorno" de la plaza y "superar las líneas policiales". "Los efectivos desplegados han impedido el acceso en diferentes puntos del dispositivo con el objetivo de mantener la separación entre los dos colectivos y evitar posibles enfrentamientos", han precisado los Mossos.

La policía ha puntualizado que "en alguna de estas intervenciones se ha hecho uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial y garantizar la seguridad de los agentes y del resto de personas presentes".

Se han producido lanzamientos de piedras, botellas, pirotecnia y pintura contra los agentes desplegados en la confluencia de la avenida de la Diagonal con la calle Mallorca y su entorno.

Posteriormente, un grupo de antifascistas ha quemado contenedores y ha tirado vallas al fuego ante el Arc de Triomf de Barcelona. De momento se desconoce si se ha registrado alguna detención.

Triple manifestación de ANC

Más allá de los altercados entre neonazis y antifascistas, la movilización más concurrida ha sido la triple manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), celebrada en Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona), que ha concentrado a alrededor de 57.000 personas en total, según datos de la propia ANC.

Según fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona, unas 45.000 personas han participado en la manifestación convocada en la capital catalana bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència" ('Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia'), 17.000 más que el pasado año.

También en Barcelona varias organizaciones de la Esquerra Independentista han organizado una marcha que, según la Guardia Urbana, ha sido secundada por unas 1.100 personas. Una cifra menor a la estimada por la CUP, que asegura que han acudido más de 8.000 personas.

En ese caso, los manifestantes han marchado por el centro de Barcelona desde la plaza Urquinaona hasta el Born bajo el lema 'Som un poble en lluita per una terra lliure' ('Somos un pueblo en lucha por una tierra libre'), con proclamas en favor de la independencia y en favor de la escuela pública y en catalán.

Entre los cánticos, se han escuchado 'Ni França ni Espanya, Països Catalans' ('Ni Francia, ni España, Países Catalanes'). También proclamas antirracistas, en favor de Palestina y contra Israel, y contra el partido de extrema derecha, Alliança Catalana, y su líder, Sílvia Orriols.

Durante la marcha han encendido petardos, bengalas y botes de humo de colores, han desplegado una gran 'estelada' llevada por representantes de los docentes de Catalunya y la Comunitat Valenciana, y han levantado pancartas y banderas independentistas.

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