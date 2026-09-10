Suena el Cara al sol en Moraleja de Enmedio (Madrid) como inicio de las fiestas: "Es tercermundista y anticonstitucional"

Los detalles Según los vecinos, es como una tradición anual. Tras el discurso y antes del baile, la peña taurina 'El apretón' pincha el himno de las franquistas. El PSOE ya ha denunciado al ayuntamiento madrileño por permitirlo.

En las fiestas de Moraleja de Enmedio, Madrid, se ha desatado una polémica por la reproducción del himno falangista "Cara al sol" y la realización de saludos fascistas, una tradición que, según los vecinos, lleva haciéndose "toda la vida". Este evento ha generado críticas por posible incumplimiento de la ley de Memoria Histórica, y el PSOE ha denunciado al Ayuntamiento. Aunque algunos habitantes defienden la práctica como parte de las festividades locales, otros la consideran ofensiva y anticonstitucional. La peña taurina 'El apretón', responsable de esta tradición, exhibe símbolos falangistas en su sede. El Ayuntamiento no ha respondido a las consultas de laSexta sobre el tema.

Un grupo de personas cantando el Cara al sol, bajo un hilo musical a todo volumen y mientras se hacen saludos fascistas. No, no es una imagen de 1936, es de este 2026. Son las fiestas de Moraleja de Enmedio, en la Comunidad de Madrid.

En ellas, para dar inicio a sus festejos, después del pregón pero antes del baile, sonó este sábado uno de los cánticos de la dictadura de Francisco Franco y, según han contado los vecinos de este pueblo madrileño, no es la primera vez que ocurre. Se lleva haciendo "toda la vida" y todo correa cuenta de una peña del pueblo.

La polémica ha estallado y las críticas y dudas por incumplimiento de la ley de Memoria Histórica se repiten. De hecho, el PSOE ya ha denunciado al Ayuntamiento por permitirlo.

Más Vale Tarde se ha desplazado hasta el pueblo para comprobar que este hecho no gusta a todos los vecinos. Es más, hay muchos que consideran que es ofensivo que cada año, en plenas fiestas, se cante el himno de los falangistas en medio de la Plaza de España y justo en frente del Ayuntamiento.

"No me parece nada bien", "es una cosa tercermundista, impropia e, incluso, anticonstitucional" o "hay vecinos que han dejado de venir a las fiestas para no tener que presenciarlos", son algunas de las opiniones más repetidas.

Suena el Cara al sol en Moraleja de Enmedio (Madrid) como inicio de las fiestas: "Es tercermundista y anticonstitucional"

Aunque también hay a quien le parece "algo del pueblo". "Si no les gusta, que no vengan a las fiestas", zanja uno de los habitantes de Moraleja de Enmedio. Hasta hay gente que apuesta por atacar: "También hay gente que canta La Internacional y puede ofender a los demás. A mí me ofenden mucho los cánticos que hacen a favor de los etarras en el País Vasco".

A cargo de una peña taurina

Pinchar el Cara al sol en las fiestas es algo de lo que se ocupa un grupo del pueblo. Se definen como peña taurina y se bautizaron como 'El apretón'. Nada más llegar a su local se puede ver que en su tejado ondea la bandera falangista.

Dentro, desde la puerta se pueden ver más banderas y el escudo de la Falange. Sin olvidar un cartel en el que se puede leer: "¡Pedro Sánchez, corrupto!". Y, según han contado los foráneos, "es la peña más famosa de aquí. Tiene todos los privilegios y nadie les dice nada".

"Ha habido diferentes corporaciones y todas lo han permitido", ha recordado una mujer.

laSexta ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. Tras llamadas y correos electrónicos para conocer su versión, no se ha querido dar respuesta ni recibir a este medio en el consistorio.

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